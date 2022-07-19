Волна отключений воды накроет Владивосток на этой неделе

Отключения ожидаются 19, 20 и 21 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе во Владивостоке ожидаются три отключения холодной воды. По информации «Приморского водоканала», связаны они с плановыми ремонтными работами.

Во вторник, 19 июля, с 9:00 без ХВС остались проживающие на Сипягина 6, 8, 10, 12, 28, 30, 31, 32. Подачу возобновят в 19:00.

20 июля в 8:00 и до 22:00 водоснабжение ограничат в домах на Адмирала Кузнецова 42а, 42б, 44, 44а, 45-53/1; Адмирала Юмашева 11,11а,11в, 35; Ладыгина 2-6, 3-19; Нейбута 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88, 137-141; Сабанеева 14в, 15, 15а, 15/1, 16-24в, 15; Черняховского 3в, 5в, 7, 9, 19, 21.

В четверг, 21 июля, в 9:00 холодную воду отключат по следующим адресам: Мордовцева 8, 8б, 8в, 8г; Океанский проспект 11; Семеновская 17, 18а, 19, 20а, 21, 21а, 22, 23, 23в, 23г, 23д, 24, 25а, 26, 26а. Ремонтные работы завершатся к 19:00.

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