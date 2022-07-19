Во Владивостоке состоялся семинар, на котором обсудили перспективы развития города

Задача «команды Шестакова» – 100 новых локаций для торговли. Фото: Администрация Владивостока

Проектный семинар по вопросам перспективного развития Владивостока состоялся 14 июля в книжном магазине «Игра слов». В рамках встречи мэр Константин Шестаков обсудил важные аспекты развития приморской столицы с представителями общественных организаций и объединений, депутатами и активными жителями города. В финальной части собрания участники представили собственные проекты, которые могли бы улучшить жизнь горожан: утилизация ТБО, точечная застройка и другие. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

По словам Константина Шестакова, цель мероприятия заключается в создании программы решения основных проблем города. Так, участники обсуждения выделили пять наиболее важных точек, обозначенных жителями Владивостока: благоустройство, ремонт дорог, общественный транспорт, теплоснабжение, образование.

Сегодня благоустройство имеет системный характер. Фото: Администрация Владивостока

– Нам сегодня важно говорить не столько о политике, сколько о том, как сделать лучше городу и горожанам. Готов представить основные результаты работы за год и планы на перспективу. Но вместе с депутатами и всеми горожанами мы можем сделать больше. Нужна команда единомышленников.

Благоустройство и бизнес

Мэр отметил, что сегодня благоустройство несет системный характер. Так, за прошлый год в столице Приморья появилось девять благоустроенных территорий, еще шесть строятся в этом году. Продолжается реконструкция придомовых территорий: 47 дворов отремонтировали за 2021 год, в этом планируют сдать 163.

Также Константин Шестаков поведал о новом механизме взаимодействия инвестирования и горожан. Например, голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год (в котором приняли участие 50 тысяч человек) позволило определить места, которые больше всего нуждаются в создании новой инфраструктуры. Выбор пал на Орлиную сопку, в Снеговую Падь и на территорию в районе озера на улице Сафонова.

На проектном семинаре участники представили свои представления разной направленности. Фото: Администрация Владивостока

Задача «команды Шестакова» – 100 новых локаций для торговли, в это число, кстати, войдут и остановки общественного транспорта. Аукцион на размещение в 30 точек питания в небольших остановках уже выиграла компания «Венский хлеб», а первые павильоны уже запустили.

Транспорт

В разговоре об общественном транспорте мэр добавил, что администрация впервые в этом году заключает трехлетние контракты с перевозчиками. При этом должно соблюдаться одно из важнейших условий: автобусы не могут быть старше 10 лет. В том числе в 2022 году автобусы и такси обзаведутся собственными полосами, на улицах города введут платную парковку.

– Все цивилизованные города в мире идут по этому пути, и нам не стоит изобретать велосипед. Для такого автомобилизированного города, как Владивосток, это бесспорные решения. <…>У города множество проблем, требующих решения, поэтому нам нужны активные люди, предлагающие конструктивные и проработанные идеи и проекты, а также готовые работать для их реализации. И неважно, представители каких партий, организаций, профессиональных групп выступят с такими проектами, главное, чтобы проекты были полезны, реализуемы и направлены на улучшение жизни людей.

Помимо прочего, городские власти собираются массово заменить сети теплоснабжения, попутно строя и ремонтируя детские сады и школы.

Городские власти собираются массово заменить сети теплоснабжения. Фото: Администрация Владивостока

Предложения и проекты

На проектном семинаре участники представили свои представления разной направленности: об обучении школьников города основам предпринимательства, установке контейнеров для раздельного сбора ТБО, создании центра переработки отходов, проблеме точечной застройки и комплексного развития районов города.

– После основной сессии обсудили ряд интересных проектов в группах, и здесь тоже была видна настоящая заинтересованность авторов в развитии города и погруженность в проблематику. Конечно, в ходе разговора высказано немало замечаний. Но главное – у всех участников есть огромное желание включиться в решение проблем и спокойную, конструктивную работу, – отметил мэр.

Также на встрече прозвучали предложения о благоустройстве площади Луговой: установка светофоров, нанесение дорожной разметки, запуск транспортно-пересадочного узла, создание парковое и другое.

Отметим, проекты развития Владивостока появляются в результате еженедельных встреч мэра с жителями в разных районах города. Обсуждения с горожанами уже проходили в Советском, Первореченском районах и на острове Русский. На повестке дня – вопросы коммунального хозяйства, чистоты города, застройки и многие другие.

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