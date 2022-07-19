В Приморье любитель пьяной езды получил 2 года «строгача»

В Приморье мужчину отправили в колонию за пьяную езду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кавалеровском районе Приморья суд признал виновным местного жителя, которого задержали за рулем в нетрезвом виде. Нарушитель категорически отказался проходить медицинское освидетельствование.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, в декабре 2021 года на улице Первомайской сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Toyota Corona. Так как 32-летний водитель явно был нетрезв, ему предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Уже в отделение выяснилось, что ранее мужчина уже получил условный срок за другое преступление и находился под надзором. Следователи завели на него уголовное дело за управление авто в пьяном виде. На время расследования подозреваемый находился в СИЗО. Суд признал его вину и отправил в колонию строгого режима на два года и лишил водительских прав.

Как ранее сообщала «КП», в Артеме пьяный водитель Suzuki Escudo на улице Лазо совершил наезд на местную жительницу, которая переходила дорогу по «зебре». От полученных травм женщина скончался до приезда врачей, а виновника смертельной аварии отправили в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приморье отправили в СИЗО водителя, который в пьяном виде насмерть сбил женщину

Мужчина промчался на джипе по «зебре» (Подробнее...)

В Приморье водитель Land Cruiser насмерть сбил пенсионерку

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются полицейские (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.