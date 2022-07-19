Во Владивостоке освободили застрявший под мостом большегруз

Металлические барабаны сильно повредились. Фото: telegram.com/dpskontrol_125rus.

Большегруз с кабельными металлическими барабанами вызволили из «заточения». Утром, 19 июля, фура застряла под мостом в районе Некрасовской улицы.

Спустя несколько часов тягач освободили, специалисты завершают погрузку перевозимых металлических барабанов. По словам очевидцев, серьезных повреждений у моста нет. К счастью для автомобилистов, движение машин должно возобновиться в ближайшее время.

На снимках из социальных сетей видно, что перевозимые барабаны сильно пострадали, особенно те, которые оказались под мостом. Только один из них оказался слегка помятым.

Напомним, что о ДТП стало известно утром, 19 июля. Скорее всего, водитель фуры не учел размеры перевозимого груза. Из-за аварии перекрыли часть дороги. Некоторые приморцы предположили, что водитель впервые оказался во Владивостоке и ездил по навигатору.

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