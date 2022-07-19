Пожарные потушили два частных дома в Приморье

За сутки в Приморье загорелись два частных дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в различных районах Приморья загорелись два дома на территории сел. Пожарные успели вовремя справиться с огнем, не допустив человеческих жертв.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по ПК, в ночь на вторник, 18 июля, спасателям позвонили жители села Новосысоевка в Яковлевском районе и сообщили о пожаре. Уже через 5 минут на месте происшествия работали специалисты.

К этому моменту в доме горело потолочное перекрытие, а из окон шел сильный дым. В результате пожара огонь уже повредил строение на площади около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина появления огня устанавливается.

В этот же день поступило сообщение о пожаре в селе Рощино Красноармейского района. На момент прибытия спасателей открытым пламенем горела гостиная и детская комната жилого дома. Общая площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал.

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