Сокрушительное столкновение мотоцикла с кроссовером произошло во Владивостоке

На место аварии выехали сотрудники полиции. Фото: telegram.com/autogarant_vl.

Жесткое ДТП произошло 19 июля во Владивостоке. В районе Горшкова, 40, столкнулись Subaru Forester и мотоцикл.

Как рассказали очевидцы, авария произошла из-за того, что хозяин кроссовера не пропустил мотоциклиста, поворачивая налево. От байка не осталось живого места, а вот автомобилю повезло чуть больше – пострадала только передняя часть.

По словам приморцев, наездника двухколесного железного «коня» госпитализировали, а сам он ездил без прав. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

– Составляется административный материал и административное дело, проводится проверка, – поделились представители ведомства.

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