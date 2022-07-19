Водитель фуры с металлическими барабанами возместит ущерб за повреждение моста во Владивостоке

Большегруз освобождали с помощью спецтехники. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Движение в районе Гоголя во Владивостоке восстановлено. Как рассказали в управлении дорог городской администрации, конструкции моста не получили серьезных повреждений, однако им все-равно требуется косметические ремонт. Виновник ДТП должен возместить ущерб.

По словам заместителя начальника управления Александра Позднякова, в район моста работали специалисты муниципального предприятие «Содержание городских территорий». Фура не могла выехать самостоятельно, поэтому для ее освобождения использовали автокран и два погрузчика.

– – С их помощью одну из катушек с кабелем, которые были установлены на платформе, погрузили обратно. Большегруз с соблюдением всех мер предосторожности направился дальше по маршруту.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе администрации, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Напомним, что случилось ДТП 19 июля. К обеду фуру освободили из-под моста, большая часть груза сильно повредилась.

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