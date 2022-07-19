«Комсомолка» побывала на съемках «Орла и решки» во Владивостоке

«Орел и решка» вновь во Владивостоке! Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке проходят съемки полюбившегося многим шоу о путешествиях «Орел и решка», нашему корреспонденту повезло застать съемочную группу и оказаться в эпицентре событий. На набережной Цесаревича звезда Comedy Woman Надежда Сысоева тестировала ретроавто Nissan Laurel Hakolora дерзкого красного цвета. Мы вот оценили рев мотора, а своими впечатлениями знаменитость поделится уже непосредственно в шоу.

Девушку сопровождает милый четвероногий друг. Фото: Милана СОКОЛ

Кажется, та самая заветная «золотая» карта досталась лучезарной Наденьке, после поездки на дорогом авто девушка отправится в один из известных ресторанов города оценить местную кухню. А пока девушку сопровождает милый четвероногий питомец – пудель, где-то на 100 долларов развлекается шоумен Тимур Родригез.

Жители Владивостока с нетерпением ждут выпуска шоу, ведь приятно не только посмотреть на любимый город в телешоу. Но и узнать, где же спрячут на этот раз бутылку с купюрой. В 2018 году приморец по имени Александр обнаружил клад на Алеутской, 52. Куда «кладоискателей» приведет на этот раз «Орел и решка» узнаем позже.

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