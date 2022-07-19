Открытие популярной видовой площадки во Владивостоке перенесли из-за прошедшей непогоды

Проход закрыли 10 июля. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

В приморской столице продлили закрытие видовой площадки сопки Бурачка. Как рассказали в пресс-службе Дирекции общественных пространства, плановые работы продолжаются. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты поделились, с чем связано закрытие. Продолжительные дожди, обрушившиеся на Владивосток, внесли свои коррективы в плановые работы, из-за непогоды их пришлось перенести. Осадки принесли много неприятностей не только столице Приморья, но и всему краю: во время схода сели погиб двухлетний ребенок.

Предположительно проход на видовую площадку откроется в воскресенье, 24 июля. Однако если график изменится, сотрудники Дирекции общественных пространств предупредят об этом.

Напомним, что проход закрыли 10 июля из-за плановых работ на верхней части общественного пространства. Открыть ее должны были 14 июля.

В рамках второго этапа по благоустройству видовой площадки здесь установят детскую площадку, территорию оснастят системами видеонаблюдения, также появится общественный туалет.

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