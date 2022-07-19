Герой Советского Союза обсудил с мэром Владивостока открытие кадетских классов

Во Владивостоке обсудили любовь к Родине. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня тема любви к Родине, в том числе и к малой, актуальна как никогда. Поэтому в мэрии столицы Приморья обсудили важные вопросы, касающиеся патриотизма. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В администрации дальневосточной столицы прошла встреча мэра Константина Шестакова с заместителем председателя Общероссийского движения «Сильная Россия», Героем Советского Союза, легендарным разведчиком, полковником в отставке Владимиром Горовым и председателем президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», Героем Российской Федерации Сергеем Липовым.

Общероссийское движение «Сильная Россия» и Общероссийская организация «Офицеры России» объединяют действующих офицеров и ветеранов силовых ведомств, и занимаются защитой прав военнослужащих и развитием патриотического сознания у молодого поколения.

Гости рассказали, что хотели бы не только познакомиться с Владивостоком, но и наладить совместную работу по патриотическому воспитанию.

Встреча прошла в городской администрации. Фото: Администрация Владивостока

– Своей целью видим работу с молодежью, и готовы предложить Владивостоку помощь в этом важном деле. В наших рядах настоящие профессионалы, офицеры запаса, у которых огромный потенциал. Они готовы, а главное – хотят работать с подрастающим поколением, – отметил Сергей Липовой.

Еще на встрече поговорили о возможности открытия дополнительных кадетских классов в школах города. Как подчеркнул Константин Шестаков, спрос на такое образование есть и будет, но это серьезная и ответственная работа.

– Если вы предложите нам человека, который взял бы на себя координацию такой деятельности, мы со своей стороны окажем ему всю необходимую в этом помощь, – добавил мэр.

Владимир Горовой считает, что молодежи сегодня нужны герои и также согласен работать в этом направлении.

По итогам встречи участники договорились о продолжении сотрудничества по всем вопросам, которые обсудили.

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