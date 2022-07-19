Житель Приморья вырастил на своем огороде почти 500 кустов конопли. Фото: пресс-служба УМВД по ПК.

Во время профилактической операции «Мак-2022» полицейские задержали жителя Красноармейского района, который выращивал коноплю в промышленных масштабах. Всю дурман-траву обнаружили на его участке.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, в селе Рощино оперативники изъяли у мужчины почти 500 кустов конопли, которые культивировались во дворе. По словам хозяина дома, он обустроил наркоплантацию для личных нужд.

Полицейские доставили подозреваемого в отделение, где следователи завели ан него уголовное дело за выращивание запрещенных растений в крупном количестве. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники МВД просят сообщать о фактах культивирования мака и конопли, а также о тех, кто торгует наркотиками по телефонам: дежурная часть МО МВД России «Дальнереченский» 8 (42356) 25 7 05, отдел полиции № 15 села Новопокровка 8 (42359) 21 2 73, либо на номер 02 (с мобильного – 102). Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 249 04 91.

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