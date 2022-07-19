В Приморье запускают программу для освоения искусственного интеллекта

Подать заявку на обучение нужно до 20 июля 23:59. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты из Приморья оценили новую магистральную программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании», запущенную МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с АНО «Диалог». Она поможет внедрить диджитал и цифровые коммуникации в государственное управление.

Заместитель директора по развитию, кандидат юридических наук, руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект и большие данные» в Дальневосточном федеральном университете Роман Дремлюга рассказал про тенденцию внедрения ИИ в управленческую работу и объяснил, где можно получить похожее образование в крае. По его словам, подобные программы существуют и в ДВФУ, преподаватели которого проходили курсы, связанные с IT.

– Каких-то особенностей применения ИИ в каждой сфере нет, потому что применяются единые методы для анализа данных, машинного обучения и разработки различных решений. Наши магистры используют ИИ в конкретных областях в зависимости от своей дипломной работы: медицина, кибербезопасность.

В Приморье также же действует программа «Master of Public Administration» (MPA), в рамках которой управленцы учатся применять цифровые технологии и использовать большие данные.

Заместитель министра краевого жилищно-коммунального хозяйства, выпускник программы MPA Арест Давтян рассказал, что обучение состоит из 12 модулей, которые включают изучение государственной системы, личной эффективности управленческих кадров, технологические направления как навыки Chief Digital Transformation Officer, а также сервис-дизайн и проектный сервис.

– Каждый уважающий себя госслужащий должен пройти эту программу, чтобы обрести четкое структурное понимание тех областей, которые необходимы в госуправлении.

Образовательная программа «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании» поможет будущим руководителям и специалистам соответствовать требованиям работодателей в условиях цифровизации рынка, а также найти высокооплачиваемую работу в органах госслужбы.

Подать заявку на обучение можно до 20 июля 23:59 на сайте.

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