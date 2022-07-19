В Приморье раскрыли тайну «слюнявых» растений

Та самая таинственная пена. Фото: А. Врищ / ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»

Приморцы неоднократно встречали на стеблях, ветках и листьях различных растений большие сгустки белой пены, поразительно напоминающие слюну по внешнему виду. Многие задавались вопросом: «Что же это такое?». Ответ есть! Специалисты Лазовского заповедника раскрыли причину возникновения таинственной пены на листьях деревьев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Действительно, на первый взгляд сложно определить происхождение пенных комков. Как ни странно, загадочной пеной оказались гнезда личинок цикад из семейства пенницы слюнявой.

– Осенью самки пенниц откладывают яйца в кору или пазухи листьев, а весной из них появляются личинки, размер которых составляет всего несколько миллиметров. Таким образом, когда личинки потребляют сок растений, то образуют пену. Пенистая масса является хорошей защитой для вредителей от врагов и солнца, – поделились эксперты заповедника.

Через 30–50 дней личинки превращаются во взрослых насекомых и вылезают из своих пенных домиков. Хоть пена и исчезает, на поврежденной части растения все равно остаются следы обитания личинок: появляется белая пятнистость и пожелтение, а листья и черешки деформируются, замедляя свое развитие.

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