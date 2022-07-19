Жители Приморья не могут записаться на вакцинацию от COVID-19

При попытке записаться на вакцинацию от ковида на «Госуслугах» сайт выдает ошибку. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Жители Приморья не могут записаться на вакцинацию через портал «Госуслуги». Как рассказали журналисту на горячей линии краевого минздрава – это техническая неполадка.

В редакцию «Комсомольской правды» позвонил житель Владивостока. По его словам, при попытке записаться на вакцинацию на «Госуслугах» сайт выдает ошибку. Мы позвонили на горячую линию регионального министерства здравоохранения, там говорят, что это временные трудности и скоро все починят. На вакцинацию от COVID-19 все еще можно записаться в больнице, но уже лично.

Ранее «Комсомольская правда» писала о «возвращении» ковида. Показатель заболеваемости неуклонно растет по всему миру. В Приморье к 13 июля процент вырос на 8,2 в сравнении с прошлой неделей. Согласно данным краевого правительства, из почти 2,5 миллионов обследованных человек, только миллион привился – меньше половины. Столь низкий процент не сможет создать коллективный иммунитет, что негативно скажется на фоне новой угрозы.

В Европе шествует штамп «омикрона», не боящийся вакцины, – ВА.2.75, его прозвали «кентавром». Вирусологи бьют тревогу – в августе нас ждет всплеск заболеваемости и госпитализаций, нужна ревакцинация. Вот только россиянам не страшен «кентавр» – по опросам SuperJob, 40% наших соотечественников не согласны на ревакцинацию. Специалисты ВОЗ советуют уже сейчас новь носить маски, как минимум, в общественных местах.

Пункты вакцинации можно посмотреть на сайте правительства Приморского Края.

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