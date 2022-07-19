Классика японской мультипликации вернется во Владивосток

Владивостокцы соскучились по аниме на больших экранах. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Близость Приморья к Азии – безусловный плюс. Еда, культура, сады, кино и мультипликация… Поклонникам последнего и вовсе повезло, ведь сеть кинотеатров «Иллюзион» открывает клуб любителей аниме. А это значит, что на большом экране мы сможем увидеть классические сюжеты японской анимации.

Показы шести увлекательных анимационных лент для поклонников, объединенных любовью к этой культуре, пройдут в кинотеатре «Уссури» с 26 по 31 июля. Все сеансы начнутся в 19:00. Купить билеты можно уже сейчас, для этого надо все лишь зайти на сайт illuzion.ru или заглянуть в кассу кинотеатра.

Что же именно ждет поклонников аниме? В программе:

Призрак в доспехах (16+)

2029 год. Благодаря значительным достижениям в кибернетике люди могут заменять свои конечности роботизированными частями...

Навсикая из долины ветров (12+)

В будущем человечество, столетиями безоглядно эксплуатировавшее природу, пало жертвой своей гордыни...

За облаками (12+)

Чтобы спасти любимую девушку, нужно долететь до таинственной башни. Небесно-прекрасный дебют Макото Синкая.

Девочка, покорившая время (12+)

С девушкой случается странное событие, после чего она обретает способность перемещаться во времени...

Унесенные призраками (6+)

Оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи...

5 сантиметров в секунду (12+)

Три истории о первой любви, красоте и неумолимой повседневности. Медитативное, щемящее аниме Макото Синкая.

Фестиваль аниме пройдет на большом экране. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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