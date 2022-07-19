В Приморье бизнесмен «кинул» почти 200 жильцов, с которыми заключил договор на содержание домов

В Приморье предприниматель похитил деньги жителей, заплативших за обслуживание домов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Партизанском районе Приморье полицейские задержали предпринимателя, которого заподозрили в растрате чужих денег. Он заключал договоры на обслуживание жилых домов и скрывался с деньгами.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, следователи выяснили, что с 2020 по 2022 год он предложил жителям свои услуги по содержанию многоэтажек. Предприниматель показался им убедительным, поэтому 176 человек заключили с ним договоры и перевели оплату на расчетный счет его фирмы.

Однако аферист не выполнил условия контракта, а просто украл больше 1 миллиона рублей и скрылся. Когда пострадавшие обратились в полицию, в отношении подозреваемого бизнесмена завели уголовное дело о хищении чужого имущества в особо крупном размере. Обманутые жители также заявили иски о компенсации причиненного ущерба.

Материалы расследования направили в суд Партизанского района, который и вынесет обвиняемому приговор. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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