Тысячи жителей Владивостока на неделю остались без горячей воды

Следующие испытания ожидаются в августе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке стартовал первый этап летне-осенних гидравлических испытаний. Начальный период продлиться с 19 по 27 июля. В эти дни специалисты проверят прочность Фадеевской теплотрассы, поэтому без горячей воды останутся жители Первомайского района, которые получают тепло от Владивостокской ТЭЦ-2.

Всего ожидается четыре этапа гидравлических испытаний. С 19 по 27 июля горячего водоснабжения не будет в домах по следующим адресам: Абрекская 8в; Адмирала Кузнецова 53, 53/1, 53/1., 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Академический 2; Архангельская 25; Басаргина 3, 6б корпус 1, 2, 6б/2; Брестский 1б; Ватутина 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4ж, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26; Владикавказская 1, 3, 5; Володарского 1, 3а, 8, 8а; Воропаева 5, 31, 33, 33а; Горийская 1, 4, 6, 6а; Горная 25, 31, 31а, 33, 33а; Громова 2, 4, 6, 8, 10, 12; Дальзаводская 2а, 17, 21, 27, 31; Зейская 4, 4/2, 4/2, 5, 12, 14; Зеленый Бульвар 19, 21, 28, 30; Ивановская 2, 2а, 15, 17, 19, 28, 3б, 4, 4/10, 4а, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6/4, 6а, 7, 7а; Каплунова 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23; Карла Либкнехта 10а; Карякинская 29; Ковальчука 26, 3, 6; Корабельная Набережная 10; Ладыгина 2, 11, 13, 15, 17, 19; Лазо 4, 6, 12; Луговая 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/1., 45/2, 45/2., 47, 49, 51а; Луцкого 16; Маньчжурская 15; Матросская 5-я 21; Матросская 7-я 33а; Махалина 11а, 3а; Металлистов 3, 5; Можайская 14, 1б, 20, 22, 24; Муравьева-Амурского 15/17, 5, 7/9; Невельского 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31; Нейбута 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87, 135, 137, 139, 141; Некрасовский 1, 3, 5, 18; Новоивановская 3; Петра Великого 3, 3/6; Пионерская 6; Пологая 50, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у; Почтовая 6; Почтовый 7, 7а, 9; Прапорщика Комарова 42, 48, 52; Приходько 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21; Пушкинская 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 40, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 68, 85, 89, 109; Светланская 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 78, 80а, 86, 87, 87в, 88, 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 131, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209; Славянская 17; Сочинская 1, 3, 5, 7, 14, 15; Спиридонова 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 30/32., 34, 37, 40, 42, 44; Спортивная 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10; Стрелковая 16б, 46, 50; Стрелковый 22а; Суханова 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13; Трудовых Резервов 5, 7; Тунгусская 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 65, 69; Уборевича 6а, 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37; Фадеева 31, 35, 43; Феодосийская 35, 37, 46; Флотская 1-я 50; Фонтанная 44; Черняховского 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 11, 13, 19, 21; Шепеткова 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 31/1., 32, 33, 34/3Б, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60; Шкипера Гека 15, 15у, 16, 24, 26; Экипажная 1, 1а, 18/1, 19; Экипажная 8 корпус 1.

Следующий этап гидравлических испытаний начнется 8 августа, а закончится 15 числа. С полным списком адресов, где ожидаются отключения воды, можно познакомиться в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше тысячи домов во Владивостоке лишатся горячего водоснабжения

В конце июля в городе стартуют летне-осенние гидравлические испытания (подробнее...)

Волна отключений воды накроет Владивосток на этой неделе

Неудобства связаны с ремонтными работами (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.