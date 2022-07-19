Маршрутка на полном ходу сбила пешехода в Приморье

Фото: УМВД России по Приморскому краю.

В Артеме полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. И в этот раз виноват будет, похоже, пешеход. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось на Кирова, 98. Водитель автобуса Вектор Next после тяжелого трудового дня направлялся в гаражный бокс, пассажиров в маршрутке в этот момент не было, а потому торопиться тоже было некуда.

В этот момент на дороге возник пешеход. Мужчина планировал перейти дорогу в неположенном для этого месте, в безопасности своего опрометчивого поступка он, конечно же, не убедился и двинулся прямо на проезжую часть.

Все происходящее, кстати, зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как мужчина начинает переходить дорогу, в этот момент мимо проезжает автобус, о заднюю часть которого и ударяется приморец. После «столкновения» последний падает на асфальт.

Прибывшие на место аварии медики диагностировали у пострадавшего, а он кстати из Лучегорска, и ему 38 лет, ушибы грудной клетки и верхних конечностей. Госпитализация ему не потребовалась.

В пресс-службе ведомства сообщили, что стаж вождения 47-летнего водителя автобуса – 18 лет.

- По факту ДТП заведено дело об административном правонарушении – нарушение правил дорожного движения пешеходом. Проводится проверка, - дополнили в полиции.

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