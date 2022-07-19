Вечерний коллапс: что творится на центральной трассе Владивостока в эти минуты

Фото: Служба аварийных комиссаров «Автогарант».

Вечер вторника закончился масштабным затором на одной из главных дорог Владивостока. Причина банальна – ремонтные работы. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, 19 июля, в 20:00 часов трасса от Зари до поворота на Фирсова оказалась почти полностью заблокирована. На дороге наблюдается сильный затор, движение, по сообщениям автомобилистов, крайне медленное.

Причиной пробки стали ремонтные работы в этом районе.

Напомним, что сегодня такой же транспортный коллапс произошел и в районе Некрасовской. Только причиной там стал не ремонт, а нерадивый водитель, перевозивший металлические барабаны. Фура с грузом не смогла проехать под мостом, и все движение встало.

Ближе к обеду трафик более менее восстановился, большегруз вызволили из «заточения».

Как рассказали в управлении дорог городской администрации, конструкции моста не получили серьезных повреждений, однако им все-равно требуется косметические ремонт. Виновник ДТП должен возместить ущерб.

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