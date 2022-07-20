В Приморье полицейские проводят рейды на популярных пляжах

В Приморье полицейские проверяют безопасность отдыхающих на популярных пляжах. Фото: пресс-служба УМВД по ПК.

В период летнего отдыха полицейские и сотрудники администрации Находкинского городского округа проводят рейды на 12 пляжах. Основное внимание уделяется детям и подросткам, которые должны отдыхать у моря под пристальным вниманием взрослых.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, профилактические мероприятия проходят в бухтах и на базах отдыха: Отрада, Подосенова, Рифовая, Гайдамак, Средняя, Прибойная, Стрельбище, Анна, которые открыты для массового отдыха и купания.

Здесь полицейские проверяют свободный проход отдыхающих к берегу, санитарное состояние пляжа и территории, а также организацию парковки. Они напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, где за несовершеннолетних ответственность несут взрослые.

Стоит помнить, что если ребенку есть чем заняться, то он не будет придумывать другие, вероятно, опасные игры. Необходимо продумать совместное времяпровождение, чтобы он не заскучал.

Во время отдыха на море нужно соблюдая простые правила:

Не рассчитывайте на надувные нарукавники, круги, матрасы - это предметы для игр в воде под присмотром взрослых, но не для спасения.

Не пейте алкоголь, когда отдыхаете с ребенком возле водоема. Притупленное внимание, замедленная реакция, неспособность оценить ситуацию – это все резко повышает риски не только для вас самих, но и для ваших детей.

Также не оставляйте более старшего ребенка присматривать за младшим, а следите за детьми самостоятельно.

Сотрудники полиции призывают всех обращать внимание на купающихся. Если вы заметили тонущего человека, то срочно примите меры, но только в силу своих возможностей. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

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