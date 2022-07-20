Больше 30 ребят в Приморье набрали 100 баллов по важному экзамену

В 2022 году ЕГЭ сдали 10500 школьников из Приморья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершился основной этап сдачи ЕГЭ, поэтому можно подвести предварительные результаты. А похвалиться есть чем. Больше 30 школьников продемонстрировали впечатляющие знания, набрав наивысшую отметку - 100 баллов. В обязательную программу входят русский язык и математика. А на выбор школьникам предлагают 9 предметов.

Как рассказала глава министерства образования Приморья Эльмира Шамонова, в ЕГЭ-2022 уже приняли участие 10500 выпускников школ края. Больше 4000 экзаменующихся выбрали обществознание, более 2500 ребят решили проверить свое владение иностранным языком. Больше 3000 человек сдавали историю и биологию.

- Обществознание, иностранный язык, история и биология - предметы, которые дети Приморья традиционно выбирают для сдачи ЕГЭ. Но есть и новые интересные тенденции. Почти 2000 человек выбрали в этом году физику. Вузы увеличивают набор на технические специальности. Инженерные профессии становятся более востребованными. Поэтому такая тенденция может нас только радовать, - подчеркнула Эльвира Шамонова.

Наибольше количество стобалльников в этом году по русскому языку. Экзамен с отличием сдали 17 человек. Знаниями по литературе блеснули восемь школьников, а по истории - три. Наивысший результат по обществознанию у двух ребят, а в математике и биологии отличились по одному школьнику.

- 31 выпускник получил 100 баллов за сдачу ЕГЭ. Причем есть ребенок, который получил 100 баллов за сдачу ЕГЭ и по русскому языку, и по литературе, то есть сразу 200 баллов. По количеству стобалльников лидирует Владивосток - 22 выпускника. Хорошо показали себя Уссурийск, Находка, ЗАТО Фокино, Арсеньев и Пограничный округ, - уточнила Эльвира Шамонова.

Ранее отличников ЕГЭ и призеров Всероссийской олимпиады школьников поздравил Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Торжественная церемония прошла в ДВФУ. Что касается поступления в высшие учебные заведения, то благодаря госпрограмме «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы в местных университетах каждый год увеличивается количество бюджетных мест, а также открываются новые направления. Региону очень нужны молодые специалисты, поэтому краевые власти прилагают все усилия, чтобы ребятам было комфортно здесь учиться и работать.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко наградил отличников ЕГЭ. Фото: пресс-служба ДВФУ.

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