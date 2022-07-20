Международные соревнования по академической гребле пройдут в дни ВЭФ во Владивостоке

Международная регата во Владивостоке обещает быть жаркой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дни Восточного экономического форума (ВЭФ) в приморской столице пройдут состязания по академической гребле мирового уровня. Международная Владивостокская регата состоится 9 сентября в бухте Новик на острове Русском. По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, мероприятие позволит сблизиться участникам из других регионов и стран, а также станет важным шагом к созданию гребного центра в черте города у моря.

– Регата будет содействовать международному сотрудничеству, чтобы сюда приезжали наши друзья из других стран, а приморцы и дальневосточники ездили соревноваться к своим коллегам. Академическая гребля – это медалеемкий вид спорта, и мы надеемся, что он завоюет сердца приморцев, и прежде всего детей - в дальнейшем студентов, которые пойдут в студенческие секции по академической гребле в университетах. Владивосток – это спортивная столица Дальнего Востока, и было бы здорово, если бы гребля, наряду с другими водными видами спорта, стала визитной карточкой города.

Павел Волков. Фото: Правительство Приморского края

Организаторы хотят, чтобы зрители по-настоящему прониклись грядущим событием, поэтому гонки проведут очень близко к береговой линии. Зрелище обещают запоминающееся и интересное. Как рассказал вице-президент Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий, помимо команд из российских вузов в Приморье выступят иностранные сборные из Индонезии, Китая, Белоруссии и даже Чили.

– Мы сейчас активно работаем с потенциальными участниками и еще принимаем заявки. Для нас это определенный вызов, и при этом мероприятие будет уникальным как для нас, так и для Приморского края. Мы благодарны за поддержку и уверены, что совместными усилиями мы все реализуем, и это будут не просто соревнования, а настоящий спортивный праздник.

Участники сразятся на дистанции 800 метров за медали и призовой фонд от партнеров. В программу регаты включат гонки в классе мужских восьмерок и безрульных женских четверок. Эксперты считают, что соревнования будут весьма непредсказуемыми.

Антон Заруцкий. Фото: Правительство Приморского края

К слову, первым попыткам развития олимпийского вида спорта в Приморье (академической гребли) больше 30 лет. По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, второй этап стартовал 10 лет назад. Во время этого периода в регионе появилась своя федерация гребного спорта, которую возглавил Александр Зубко. Позднее гребную базу построили в бухте Новик, заполнили ее необходимым инвентарем и запустили там тренировки. Еще одно отделение работает в Дальневосточном федеральном университете. Команда этого вуза уже принимала участие в соревнованиях.

Министр отметил, что сегодня, когда страна разворачивается на Восток, соревнования лучше всего вписываются в партнерские отношения с Азией. В свою очередь акватория Новика отлично подходит для занятий и соревнований по гребле, а местную спортивную инфраструктуру положительно оценили в Федерации гребного спорта России, ведь именно здесь, во Владивостоке, наша молодежная сборная готовилась к чемпионату мира - 2019 в Японии.

На мероприятии гонки гребцов выведут на экраны мониторов для трансляции, местность оборудуют трибунами. В том числе все желающие смогут сами принять участие в соревнованиях по гребле «Индор» - на специальных тренажерах.

Также участников события ждет большой спортивный фестиваль. В рамках регаты подготовлена культурная и гастрономическая программы, бухта обустроена набережной для прогулок, работают рестораны и кафе, детские площадки и зоны отдыха.

Организаторами регаты выступают Федерация гребного спорта России, министерство спорта Российской Федерации и министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие проводится при поддержке правительства Приморского края.

Отметим, в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

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