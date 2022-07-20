В Приморье два подростка ограбили мужчину на улице

В Приморье два подростка попались на грабеже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большом Камне полицейские задержали двух несовершеннолетних, которых заподозрили в серьезном преступлении. Школьники пошли на грабеж, чтобы «заработать» денег.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, 9 апреля на улице Блюхера местный житель возвращался домой, когда его избили и ограбили двое неизвестных. Они забрали у мужчины 25 тысяч рублей и мобильный телефон.

Полицейские начали поиск подозреваемых и задержали двух подростков 15 и 17 лет, которые сознались в преступлении. Следователи завели уголовное дело за групповой грабеж. Оперативники выяснили, что похищенные деньги они потратили, а телефон продали.

Теперь суд вынесет криминальному дуэту приговор. За нападение им грозит до 7 лет лишения свободы.

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