Во Владивостоке временно перекроют движение по железнодорожному переезду на Второй Речке

Во Владивостоке из-за ремонта ограничат движение через ж/д переезд. Фото: Рамиль Галиев

В связи с ремонтными работами по укладке асфальтобетонного покрытия на участке дороги возле железнодорожного переезда «Постышевский» проезд по путям частично ограничат. Ремонт будет идти в темное время суток.

Как рассказали в пресс-службе АО «РЖД», в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 57к, 20 и 21 июля с 22.00 до 06.00 движение автотранспорта в направлении выезда из города будет затруднено.

Сотрудники железной дороги просят водителей принять это во внимание при планировании своих поездок, а также отнестись с пониманием к проведению планового ремонта и использовать альтернативный путь для объезда в указанное время.

Как уже сообщала «КП», во вторник, 19 июля, из-за ремонта дороги на центральной трассе Владивостока образовалась огромная пробка. Уже вечером трасса от Зари до поворота на Фирсова оказалась почти полностью заблокирована. Еще одна внушительная пробка образовалась на Некрасовской, где фура с грузом не смогла проехать под мостом, сковав все движение.

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