В Приморье поступили крупные партии бананов из Эквадора и яблок из Новой Зеландии

В Приморье в продажу поступили крупные партии бананов и других фруктов из-за рубежа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Россельхознадзора проверили крупные партии фруктов и овощей, которые завезли в Приморье из-за границы. Несколько тысяч тонн продукции поступили из Китая, Эквадора, Новой Зеландии и других стран.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с 11 по 17 июля только из КНР в Россию пришло почти 8 тысяч тонн овощей и фруктов. Также ветеринары проверили импортированные 1 852,1 тонны бананов из Эквадора, 770,7 тонны яблок из Новой Зеландии, 134,1 тонны грейпфрутов, лимонов, груш и яблок из ЮАР, 124,8 тонны апельсинов из Египта, 21,9 тонны абрикосов из Мьянмы.

Фитосанитарный контроль показал, что вся продукция безопасна и может продаваться в магазинах и торговых центрах.

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