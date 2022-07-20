Почти 500 приморцев в 2022 году трудоустроили по направлению от краевого Центра занятости населения

Чаще всего приморцы выбирают профессии профессии бухгалтера, визажиста-стилиста и другие. Фото: Правительство Приморского края

В рамках реализации государственной краевой программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы бесплатное обучение прошли больше 1200 местных жителей. Речь идет о тех, кто решил сменить профессию или по каким-то причинам остался без работы. Благодаря краевому бюджету приморцы могут выбрать более 40 специальностей и программ, востребованных на региональном рынке труда. Только за полгода трудоустроили 477 человек.

Важно отметить, для получения новой профессии необходимо официально подтвердить статус безработного. Желающим сменить сферу деятельности нужно обратиться в Центр занятости населения Приморского края. Здесь подробно объяснят о доступных программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Курсы в среднем занимают два месяца. По наблюдениям работников ведомства, среди представленных компетенций приморцы чаще всего выбирают профессии бухгалтера, визажиста-стилиста, слесаря-электрика, менеджера по персоналу, машиниста экскаватора, сварщика. Словом, каждый сможет найти себе занятие по душе.

– Получение нового образования востребовано гражданами, которые не имеют профессиональной квалификации, долго не могут найти подходящую работу, решили сменить профессию или по каким-либо причинам утратили способность работать по имеющейся у них квалификации. Более подробная консультация – в Приморском центре занятости населения по адресу постоянной регистрации или по телефонам: 8 (423) 222-72-15, 246-95-24, – поделились специалисты министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.