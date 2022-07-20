Больше недели назад в Приморье пропала женщина

Информацию о женщине можно сообщить сотрудникам полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье разыскивают пропавшую женщину. 33-летняя Кристина Яковлева из Уссурийска исчезла 9 июля. В 8:00 она ушла из дома по адресу улица Гончарука. До сих пор ее местонахождение неизвестно, родственники и знакомые бьют тревогу. Волонтеры организации «Примпоиск» опубликовали ориентировку на жительницу Приморья.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные длиной ниже плеч.

Была одета: светлая ветровка, синие джинсы.

Информацию о местонахождении женщины можно сообщить полиции по телефонам 8-423-432-16-26, 102, 112 или волонтерам – 8-908-987-39-19, 8-914-069-90-90.

Ориентировка на пропавшую женщину. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, что в июле жителей Приморья взбудоражила новость о пропаже пятилетней девочки. Подробности истории можно узнать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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