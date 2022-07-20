Раскрыта тайна примата на улицах Уссурийска

Необычного зверька встретили в Уссурийске. Фото: принтскрин видео.

Жители Уссурийска заметили необычного пешехода в районе Сахпоселка. Вдоль дороги вальяжной походкой прогуливалась обезьяна. Животное останавливалось на несколько минут, чтобы попробовать на вкус растения и продолжало свой путь. Люди забеспокоились, что заморскому зверьку сделают больно, к счастью, опасения оказались напрасными.

Оказывается, в нескольких шагах от прогулочной зоны примата находится выставка обезьян и рептилий. В социальных сетях организаторы уже поделились разгадкой тайны, к том уже местные узнали по голосу одного из сотрудников этого мероприятия.

В нескольких метрах от обезьянки находится выставка экзотических животных. Фото: принтскрин видео.

Так что за судьбу животного переживать не стоит, оно в надежных руках и под присмотром. Жителей Уссурийска экзотические звери будут радовать до четвертого сентября.

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