Суд апелляционной инстанции отказал в обжаловании дела приморского бизнесмена Дениса Сараны

Денис Сарана. Фото: Правительство Приморского края

Суд апелляционной инстанции отменил решение Фрунзенского районного суда Владивостока о возвращении прокурору уголовного дела о контрабанде на 800 миллионов рублей. Приморский краевой суд согласился с доводами досье и направил материалы обратно в первую инстанцию для нового рассмотрения по существу.

В начале июня районный суд решил вернуть дело опального бизнесмена Дениса Сараны обратно в прокуратуру для допрасследования. Сторона защиты убедила судью в том, что в обвинительном заключении есть опечатки, также отсутствуют «сведения о наличии у компании-экспортера обязанности по уплате таможенной пошлины в уклонении от которых обвинены фигуранты, отсутствие ссылки на Правила определения таможенной стоимости товара, которые нарушены при совершении инкриминируемых деяний и иные основания».

Прокуратура Фрунзенского района возразила этому выводу и принесла апелляцию на постановление суда. Сторона обвинения основала свою позицию на несогласии с выводами судьи и убежденности в полноте доказательственной базы.

– Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора и отменил постановление суда первой инстанции, определив, что обвинительное заключение и предъявленное обвинение не нарушают норм уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, по версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года в Приморье четыре человека вносили ложные данные в таможенные декларации и вывозили из Владивостока в Южную Корею отходы и лом черных металлов на 800 миллионов рублей. Так, за границу попало больше 75 тысяч тонн железа.

В декабре 2021 года прокуратура обвинила фигурантов в совершении девяти преступлений в незаконном перемещении через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере. Но прямо на заседании судья решил вернуть материалы обратно стороне обвинения для дополнительного расследования.

В числе обвиняемых известный совладелец ОАО «Владивостокский морской рыбный порта» Денис Сарана. Его задержали 10 марта после обысков ФСБ в офисах компании за уклонение от таможенных сборов и озвученные ранее деяния. Сумма ущерба государству превышает 1 миллиард рублей.

К слову, сперва члена совета директоров ВМРП заключили под стражу в СИЗО, но вскоре перевели на домашний арест. Это связывают с тем, что он перечислил в казну 380 миллионов рублей, после проверок речь зашла о погашении еще 280 миллионов рублей.

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