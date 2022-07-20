В Приморье в лобовом столкновении минивэна и кроссовера пострадали 4 человека

В Приморье в результате лобового ДТП пострадали женщины и подростки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 июля, полицию Надеждинского района поступило сообщение о серьезной аварии на дороге Раздольное – Хасан. На мест происшествия выехал наряд ДПС и врачи скорой.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, по предварительным данным, на 17 километре трассы 36-летняя женщина за рулем минивэна Toyota Wish ехала со стороны поселка Раздольное в направлении Славянки. Нарушив скоростной режим, она выехала на встречную полосу, где протаранила Toyota Harrier, которым также управляла жительница Приморья.

Женщина за рулем минивэна выехала на встречную полосу и врезалась в кроссовер. Фото: пресс-служба УМВД по ПК.

В результате лобового столкновения пострадали обе автомобилистки, а также две девочки 12 и 17 лет, которые находились в кроссовере. Все участники аварии получили различные травмы. Полицейские установили, что водительский стаж хозяйки минивэна 7 лет и в этом году ее один раз оштрафовали за непристегнутый ремень.

В результате аварии пострадали хозяйки авто, а также две несовершеннолетние девочки. Фото: пресс-служба УМВД по ПК.

Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят необходимые экспертизы. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

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