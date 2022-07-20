Из-за соревнований по триатлону во Владивостоке временно перекроют дорогу

Соревнования пройдут 31 июля. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края.

В воскресенье, 31 июля, на острове Русский во Владивостоке пройдут городские соревнования по триатлону. Из-за этого ограничат движение автомобилей на определенных участках. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Приморья.

Мероприятие пройдет в районе поселка Канал. Из-за соревнований с 7:45 ограничат движение на улице Гродекова от поворота на поселок Поспелова до поселка Канала, 29 (в районе школы №5).

Проехать в объезд можно будет по улице Поспелова и Университетскому проспекту.

Напомним, что в конце августа приморские спортсмены сразятся за победу в ультратриатлоне, который пройдет в Санкт-Петербурге. За три дня, с 23 по 25 августа, участникам предстоит преодолеть 628 километров. Из Владивостока на эстафету отправятся Руслан Шакиров, Дмитрий Соболев и Дмитрий Якухный. Подробнее о спортсменах и их тренировках можно прочитать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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