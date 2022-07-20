В Приморье пройдет благотворительная акция: детям из нуждающихся семей помогут собраться к школе

Ребятам помогут закупить все необходимое для школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно, начиная с лета 2002, в Приморье проводится благотворительная акция «Идем в школу!», 2022 год не стал исключением. Для сбора и выдачи вещей, канцелярии и других необходимых для обучения принадлежностей, определено 10 пунктов. Весь август и сентябрь любой желающий может предложить свою помощь в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали, в каких пунктах работает прием благотворительной помощи школьникам из семей с низким достатком: Арсеньевский СРЦН «Ласточка», город Арсеньев, улица Лысенко, 3; Артемовский СРЦН, город Артем, улица Ворошилова, 40; СРЦН «Парус надежды», город Владивосток, улица Маковского, 123; Дальнереченский СРЦН «Надежда», город Дальнереченск, улица Строительная, 29; Лесозаводский СРЦН «Жемчужинка», город Лесозаводск, улица Пушкинская, 44; Находкинский СРЦН «Альбатрос», город Находка, улица Пограничная, 44; Спасский СРЦН, город Спасск-Дальний, улица Молодежная, 4а; Уссурийский СРЦН, город Уссурийск, улица Березовая, 2; Кавалеровский СРЦН «Детство», поселок городского типа Кавалерово, улица Братьев Форостян, 2; Октябрьский СРЦН, село Покровка, улица Советов, 84а.

По сообщению министерства труда и социальной политики, в прошлом году более 2,4 тысяч детей получили помощь от неравнодушных граждан, частных предпринимателей и различных благотворительных фондов.

– Сотрудники социально-реабилитационных центров передали в семьи около 550 школьных рюкзаков, а также канцелярские принадлежности, одежду и обувь, – напоминают в министерстве и надеются, что в этом году акция поможет большему количеству детей.

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