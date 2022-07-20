Жители Владивостока смогут поучаствовать в фотокроссе «Океанариум твоими глазами»

Во Владивостоке посетители океанариума смогут принять участие в фотокроссе. Фото: пресс-служба научно-образовательного комплекса.

Сотрудники Приморского океанариума приглашают всех желающих принять участие в фотокроссе под лозунгом «Море воды». Творческое мероприятие пройдет на острове Русский в воскресенье, 24 июля.

Как рассказали в пресс-службе научно-образовательного комплекса ДВО РАН, для участия необходимо иметь при себе фотоаппарат или смартфон, чтобы сделать красивые снимки на территории океанариума. Задания для участниках опубликуют на страничках в социальных сетях в 10.00, а выкладывать туда свои работы можно будет до 20.00.

В этот же день в 16:00 с напутственным словом для фотографов выступит специальный гость — Вита Маслий, автор проекта Посмотри на Владивосток. Следует отметить, что участие и вход на территорию океанариума будет бесплатным.

Победители фотокросса получат небольшие памятные подарки и место на финальной битве года между лучшими снимками — на кону пригласительный в океанариум на четырех человек. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на специальной страничке в социальной сети.

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