Вот рвануло! Громкий хлопок в центре города перепугал жителей Владивостока

Громкий хлопок в центре Владивостока напугал горожан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 20 июля, в районе Лазо, 8 раздался сильный хлопок – у припаркованных авто сработали сигнализации, а местные жители и прохожие не на шутку испугались. Встревоженные горожане решили узнать, что же стало причиной появления непонятного шума.

Как выяснил корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток», около 16.50 при спуске со сквера имени Муравьева-Амурского на остановку Лазо у большегруза лопнула запаска. Колесо разорвало, поэтому грузовик сразу остановился, поэтому избежал ДТП.

Водитель осмотрел поврежденное колесо, но решил продолжить движение. Он медленно спустился на Светланскую и поехал в пункт назначения.

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