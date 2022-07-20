Врач-эндоскопист из Владивостока показал свою коллекцию маленьких предметов, которые проглатывают дети

Малыши могут проглотить иголки, бусины, монетки и другие предметы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Знали ли вы, что во Владивостоке есть необычный музей? В эндоскопическом отделении Краевой детской клинической больницы №1 врачи собрали предметы, которые глодают или вдыхают дети. И не сложно догадаться, раз экспонат в руках специалиста, ребенка спасли. Подробнее о музее рассказал заведующий эндоскопическим отделением КДКБ №1 Алексей Ткачук.

– Какие только предметы я, как врач-эндоскопист, не достаю из пищевода или трахеи ребенка – от маленькой семечки или сломанной иголочки от циркуля, до длинной цепочки из шариков-магнитов, больших канцелярских скрепок, крючков, булавок, заколок и самых разнообразных монет.

Как поделился специалист, в его коллекции хранятся камни, сережки, украшения, список – бесконечный. По словам Алексея, ежедневно в больницу везут маленьких жителей Владивостока, которые что-то проглотили. И у врачей есть множество инструментов для работы: специальные захватывающие щипцы, петли, специальные сачки с мембраной, а силиконовые насадки помогают не повредить стенки органа. Однако есть случаи, когда операция все-таки необходима.

– Хочу отметить коварство игрушек-магнитиков, которые, попадая в организм ребенка, крепко сцепляются между собой и образуют длинные цепочки. Они могут страшно травмировать, привести к перфорации кишечника, к некрозу тканей. При такой ситуации уже не избежать хирургического вмешательства и долгого лечения ребенка. Не менее опасны и различные батарейки: рабочие и отработанные. Пожалуйста, утилизируйте их, не оставляйте в доступных для детей местах.

Не так давно пациентом Алексея стал ребенок, проглотивший маленькую семечку. Ребенок начал задыхаться, потому что предмет перекрыл доступ воздуха. Родители всегда должны следить за своими любопытными чадами, ведь малыши глотают все, что привлекает их внимание.

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