Энергетики восстанавливают электроснабжение села Фурманово в Ольгинском районе

В настоящее время без электроснабжения остается один населенный пункт – село Фурманово. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») восстанавливают электроснабжение села Фурманово Ольгинского района, нарушенное в результате прохождения циклона. Вчера было восстановлено электроснабжение в селе Михайловка.

Ольгинский район сильней всего пострадал от обильных дождей, прошедших на территории края 15-16 июля. В муниципалитете выпало более 300 мм осадков. Это привело к подтоплениям, разрушению дорог и мостов. Также непогода стала причиной нарушения электроснабжения нескольких населенных пунктов Ольгинского района. Отсутствие проездов затруднило проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. В настоящее время без электроснабжения остается один населенный пункт – село Фурманово. Восстановить электроснабжение в населённом пункте планируется до конца текущего дня.

Сегодня, 20 июля, энергетики добрались до поврежденного участка со стороны Чугувского района через село Ленино по лесной дороге – две бригады укомплектованы необходимыми материалами для проведения ремонтных работ. Со стороны Ольги сотрудниками МЧС организована переправа. С этой стороны энергетики занимаются заменой провода на другом участке ЛЭП, где произошел обрыв провода. Еще одна бригада осуществляют пеший осмотр линии электропередачи, которая проходит в труднодоступной местности.

Кроме этого, энергетики ведут послеаварийные осмотры ЛЭП на других участках линий электропередачи в Ольгинском районе для оценки ущерба, причиненного непогодой. Энергетики взаимодействуют с дорожными службами, налажено взаимодействие с районными администрациями и приморским управлением МЧС.

В структурном подразделении Приморские северные электрические сети продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный 15 июля.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 59 527 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 722 подстанции (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 240 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,2 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.