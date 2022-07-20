«Умник на ведре»: произошедшее на трассе Владивосток – Находка обсуждают в социальных сетях

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Летняя пора в Приморье традиционно славится своими затяжными пробками. В этом сезоне ремонт стартовал на трассе Владивосток – Находка, между Большим Камнем и Фокино. Отрезок пути, где сняли дорогу, не слишком большой, а вот проблемы, которые он доставляет автомобилистам, - громадные. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Накануне на 80 километре трассы произошел весьма неприятный инцидент. Ранее «Комсомолка» уже писала, что людям здесь в ожидании проезда приходится простаивать немало времени. Исключениями не становятся даже будние дни. Причина как всегда банальная – ремонтные работы.

Но стоять в многокилометровых пробках охота не всем. Вот и герой публикации решил, что самым верным решением проблемы станет объезд по встречной полосе. Между тем, на том участке, где он решил совершить маневр, нарисована сплошная линия разметки, за пересечение которой можно и вовсе лишиться водительского удостоверения.

Все происходящее другие участники движения не поленились зафиксировать на видео. На кадрах отчетливо видны номера нарушителя, что может стать веским поводом для обращения в полицию, кстати.

Ролик сразу же облетел социальные сети в Приморском крае, а водитель машины получил массу негативных и даже нецензурных комментариев.

- Демон на ведре!

- Умник по трассе.

- В ГАИ видео, пусть думает в следующий раз.

- Лишить прав!

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