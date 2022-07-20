В Приморье спустя три дня установили личность женщины, погибшей под колесами авто

Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Полиция установила личность женщины, погибшей в результате ДТП в Артеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Под колесами авто погибла 38-летняя женщина. Это выяснилось в ходе работы участкового, который поквартирно обходил дома на вверенном ему участке. Один из местных жителей опознал в погибшей свою знакомую. До этого женщину пробили по всем базам МВД, но безуспешно.

Напомним, что авария произошла 17 июля текущего года на лазо в Артеме. Пьяный 52-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пешехода, который скончался от полученных травм на месте ДТП.

Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Артемовский городской суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

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