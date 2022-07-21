Новый удар стихии обрушится на Приморье 21 июля

Температура воздуха во Владивостоке поднимется до +21°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 21 июля, в Приморье ожидаются небольшие и умеренные осадки, в некоторых районах ливни и грозы. Ветер умеренный южных направления. Воздух прогреется до +18…+29°C.

Во Владивостоке облачно, ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров покажут до +19…+21°C, в пригороде до +27°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не ожидаются. Слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +24…+26°C.

В Находке переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Воздух прогреется до +24…+26°C.

Напомним, что приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается во Владивостоке в Приморье в августе. По информации метеорологов, в последний месяц лета также стоит ожидать большое количество дождей.

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