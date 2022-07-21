В Приморье два полицейских попались на взятке

В Приморье за получение взятки задержали двух сотрудников ГИБДД, Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уссурийске задержали двух сотрудников ГИБДД, которых заподозрили в получении взятки. Следователи завели уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, в начале июля они вызвали в отделение водителя, в отношении который скрылся после ДТП, поэтому в отношении него проводилось административное расследование. Во время беседы нарушитель предложил полицейским за взятку «замять» дело.

Инспекторы попросили время подумать, но позже согласились и снова пригласили жителя Уссурийска на прием. Они и не знали, что мужчина действовал в рамках оперативного эксперимента, поэтому без опаски получили от него 20 тысяч рублей. Сразу после этого их задержали и завели на оборотней в погонах уголовное дело о получении взятки. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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