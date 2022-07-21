«Россети» обеспечили электроэнергией ключевой объект тягового транзита восточной части Транссиба

Фото: пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

Компания «Россети ФСК ЕЭС» возвела линии электропередачи в Приморском крае для подключения к сетям новой тяговой подстанции «Шмаковка». Этот объект РЖД позволяет снять ограничение на вождение тяжеловесных поездов восточной части Транссиба. В результате провозная способность железной дороги на подходах к тихоокеанским портам вырастет на 1,6 миллиона тонн грузов в год.

Для подключения объекта проведена реконструкция действующей линии электропередачи, связывающей тяговую подстанцию «Свиягино» и крупный центр питания западных районов Приморья – 220 кВ «Лесозаводск».

На смежной подстанции 220 кВ «Спасск» установлено современное оборудование релейной защиты и противоаварийной автоматики российского производства – приемопередатчик сигналов и команд. Благодаря этому тяговая подстанция «Шмаковка» эффективно интегрирована в действующий алгоритм поддержания устойчивости энергосистемы региона.

Одной из главных целей развития инфраструктуры Восточного полигона является увеличение провозной и пропускной способности железнодорожных магистралей в направлении тихоокеанских портов. Ввод в эксплуатацию новой тяговой подстанции позволяет уменьшить межпоездной интервал на участке Ружино – Свиягино для тяжеловесных составов (6300 и 7100 т) с 15 до 10 минут.

Ранее «Россети ФСК ЕЭС» уже реализовала в Приморском крае крупные мероприятия, связанные с развитием Транссиба. В 2021 году введен в работу энерготранзит 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» (протяженность – более 250 километров), строительство которого выполнено в рамках национального проекта – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2022 году проведено переустройство действующей линии 220 кВ «Артемовская ТЭЦ – Береговая-2», что обеспечило инфраструктурные условия для строительства железнодорожных тоннелей в обход сложного перегона между станциями Шкотово и Смоляниново. Это дает возможность увеличить пропуск поездов в направлении Находки, новых портов Вера и Суходол.

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