«В телефоне интереснее было»: легковушка влетела в автобус во Владивостоке

Фото: Telegram-канал Dps.control

Утро во Владивостоке омрачилось аварией легкового автомобиля и автобуса. Водитель Honda Shuttle не успел среагировать на затормозивший заказной автобус и влетел в него на полном ходу. К счастью, никто не пострадал.

Авария сковала пробкой участок трассы Новый – Де-Фриз. Как пояснили в местном канале аварийных комиссаров, автобус остановился аварийно в правой полосе, но водитель Honda не смог затормозить. Почему транспорт внезапно остановился, пока неизвестно. В сети, где опубликовали кадры с места ДТП, приморцы обвиняют именно рулевого легковушки: мол, в телефоне что-то интереснее было.

Детали аварии предстоит уточнить правоохранительным органам. Затрудненное движение на участке сохраняется, хотя пробка и «рассосалась». Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другой аварии в Надеждинском районе. Последствия оказались куда более печальными: пострадали две школьницы.

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