Туманные и дождливые выходные ожидаются в Приморье

На побережье надвигается антициклон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни, 23 и 24 июля, в Приморье ожидается неустойчивая погода. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами различной интенсивности. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации синоптиков портала «Примпогода», 23 и 24 июля воздух в крае прогреется до +24…+29°C.

Со стороны Охотского моря вдоль побережья ожидается антициклон, который принесет с собой морось и туман. Дневные температуры воздуха поднимутся до +17…+23°C, а ночью опустятся до +12…+19°C.

В субботу, 23 июля, во Владивостоке ожидается туман и облачность с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут +16…+18°C, днем +19…+23°C.

В воскресенье, 24 июля, в столице Приморья будет также облачно и туманно, ожидается морось. Ночная температура воздуха достигнет +15…+17°C, дневная поднимется до +18…+20°C.

Напомним, что приморские синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесет погода в последний месяц лета.

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