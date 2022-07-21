Сквер и дворы на улице Успенского во Владивостоке преображаются на глазах

Ремонт проходит благодаря программе «1000 дворов Дальнего Востока». Фото: Дирекция общественных пространств.

Во Владивостоке продолжается ремонт дорог, дворов и благоустройство общественных пространств. Уже в конце лета преобразится еще одна улица - Успенского. Ремонт здесь делают благодаря федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока», инициированной полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Ход работ накануне проверили и. о. руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров и председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

На участке побывали представители мэрии и законодательного собрания. Фото: Александр Маслянко, ЗСПК.

Сквер и дворы благоустраивают на Успенского, 92, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 112. Здесь уже завершился демонтаж старых покрытий, рабочие также убрали аварийные деревья, сделали планировку участка. Сейчас специалисты проводят санитарную обрезку деревьев и вывозят порубочные остатки. В ближайшие дни должны привезти все необходимое для строительства, после чего начнется активная работа. Стоит отметить, что осадки, которые выпадают во Владивостоке вот уже несколько недель, с небольшим перерывом, внесли коррективы в график работ. Однако строители надеются закончить все в срок, по графику работы продлятся до сентября.

– К осени здесь появятся спортивная площадка для игры в баскетбол и футбол, тренажеры, оборудованные места для отдыха, сцена, парковка, опоры освещения, скамейки и урны, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Территория вскоре преобразится. Фото: Дирекция общественных пространств.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», программа по ремонту дворов в Приморье успешно реализуется по инициативе губернатора уже четыре года. Благодаря ей в краевой столице удлось привести в порядок больше 500 придомовых территорий. При этом важно отметить, что жители сами выбирают, какой именно станет территория. По традиции большинство голосов поступает за асфальтирование. Особо активные горожане участвуют в программе по несколько раз, таким образом у них не только благоустраивают проезды, но и делают детские или спортивные площадки. Начиная с этого года к краевой программе присоединилась федеральная – «1000 дворов Дальнего Востока». Это поможет ускорить создание комфортной среды в крае.

Сейчас помимо улицы Успенского бригады трудятся на Русской, Карбышева и Окатовой.

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