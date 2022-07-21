Рухнул ночью: новые детали ЧП на мосту, из-за которого от дороги в Приморье отрезало три села

Фото: пресс-служба прокуратуры Приморья

Прокуратура Приморья заинтересовалась ЧП, произошедшем на автомобильной переправе через реку Малая Березовка. Мост рухнул ночью в четверг, 21 июля. По результатам проверки орган примет комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Обрушение конструкции, как установила прокуратура, произошло на 11 километре автодороги «Межгорье – Большие ключи». Мост был связью с цивилизацией для трех населенных пунктов, в которых как минимум 10 детей, как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток». Скорая временно проехать не сможет, однако жителей снабдят продуктами и водой. Прокурор Кировского района Владимир Прихожденко уже на месте, чтобы координировать работы по уточнению деталей аварии и восстановлению моста.

На месте прокурор, представители минтранса и компании-подрядчика. Фото: пресс-служба прокуратуры Приморья

В администрации Кировского района сообщили, что сооружение отремонтируют к воскресенью, 24 июля. Вероятно, после этого объект внесут в реестр первостепенных работ по капитальной реконструкции.

Ранее «КП» сообщала, что очевидцы винят большегруз в чрезвычайном происшествии. Якобы лесовоз проехался по мосту, после чего произошло обрушение – косвенно это подтверждают бревна. Их можно разглядеть на снимках с места ЧП. Официально версию еще не подтвердили.

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