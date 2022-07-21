Из Приморья передали гуманитарную помощь в местный Дворец детского и юношеского творчества в Торез

Для необходимой работы с молодежью передали современное оборудование. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Делегация Правительства Приморского края посетила город Торез Донецкой Народной Республики. Повод для визита – передача гуманитарной помощи жителям. В том числе представители региона отправили современное оборудование в местный Дворец детского и юношеского творчества.

Для необходимой работы с молодежью передали радиомикрофоны и вокальные микрофоны, микшеры, мощный проектор. Также закуплены ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры. Планируется приобрести стройматериалы для ремонта крыш зданий Тореза. Приморцы уже помогают приводить в порядок городские дороги и детские площадки.

– «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление» – эти слова отражают всю суть отношений между породненными городами. Торез - побратим Приморского края, и мы будем помогать, пусть на это уйдут месяцы и даже годы. И главное здесь – взаимоотношения между людьми, партнерские, дружеские. А для этого необходимо рассказывать о людях в России, культуре, отношении к нашей памяти, истории, ведь это образ мысли и жизни, которую в Торезе, как и на всей территории ДНР и ЛНР надо поставить на ноги, – поделилась мнением координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Приморском крае Анна Алеко.

Отметим, что в это время в крае проходит уникальный проект «Приморье ZA наших», творческие коллективы посещают военные части с концертной программой для военнослужащих и их семей. Последний раз мероприятие прошло в Черниговке. Главными участниками мероприятия, организованного правительством Приморского края при поддержке командования пятой Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии, стали военнослужащие 60-й отдельной Мотострелковой бригады и 319-го вертолетного полка имени Ленина. Многие из них уже побывали на спецоперации на Украине и вскоре отправятся туда снова.

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