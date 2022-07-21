С двух сторон: большегруз жестко смял машину ГИБДД в Приморье

Фото: Telegram-канал artem.news.plus
Патрульно-постовой автомобиль сотрудников полиции оказался в эпицентре ДТП. Машину смял большегруз, легковой транспорт пострадал сразу двух сторон. Как именно это произошло – пока неизвестно. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», все случилось под селом Петровка в Большекаменском городском округе. О погибших и пострадавших не сообщается – но автомобиль, вероятно, восстановлению не подлежит. Вероятно, пострадавшей оказалась машина наряда ДПС.
Фото: Telegram-канал svodka25
Редакция уже отправила запрос в пресс-службе ГИБДД для выяснения обстоятельств и ждет ответа. Очевидцы в сети утверждают, что рулевой большегруза не виноват в аварии.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о ДТП на объездной трассе Де-Фриз-Новый. Авария вызвала длинную пробку на участке. Автобус резко затормозил, из-за чего в него врезалась легковушка.
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