С двух сторон: большегруз жестко смял машину ГИБДД в Приморье

Фото: Telegram-канал artem.news.plus

Патрульно-постовой автомобиль сотрудников полиции оказался в эпицентре ДТП. Машину смял большегруз, легковой транспорт пострадал сразу двух сторон. Как именно это произошло – пока неизвестно. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», все случилось под селом Петровка в Большекаменском городском округе. О погибших и пострадавших не сообщается – но автомобиль, вероятно, восстановлению не подлежит. Вероятно, пострадавшей оказалась машина наряда ДПС.

Фото: Telegram-канал svodka25

Редакция уже отправила запрос в пресс-службе ГИБДД для выяснения обстоятельств и ждет ответа. Очевидцы в сети утверждают, что рулевой большегруза не виноват в аварии.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о ДТП на объездной трассе Де-Фриз-Новый. Авария вызвала длинную пробку на участке. Автобус резко затормозил, из-за чего в него врезалась легковушка.

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