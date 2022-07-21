Электроснабжение села Фурманово в Ольгинском района восстановлено

Жители села Фурманово. Фото: Правительство Приморского края

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») восстановили электроснабжение села Фурманово Ольгинского района, нарушенное в результате прохождения циклона. Бригады выполнили выправку опор, заменили провод на поврежденных участках ЛЭП. 21 июля утром в структурном подразделении Приморские северные электрические сети снят режим повышенной готовности. Проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах было осложнено отсутствием проездов к местам повреждения.

Напомним, Ольгинский округ сильней других пострадал от обильных дождей, прошедших на территории края 15-16 июля. В муниципалитете выпало более 300 миллиметров осадков. Это привело к подтоплениям, разрушению дорог и мостов. Также непогода стала причиной нарушения электроснабжения нескольких населенных пунктов Ольгинского района.

В настоящее электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах муниципалитета. В селе Фурманово аварийно-восстановительные работы были завершены 20 июля после того, как появилась возможность переправить бригады с необходимыми материалами к местам повреждения. Однако к селу до сих пор нет проезда. Восстановлением транспортного сообщения занимаются дорожные службы.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб 112 или 010.

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК – 8-800-1000-397.

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