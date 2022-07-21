Грозит до пожизненного: в органах рассказали, кто поджег пункт полиции в Приморье

Хулигана задержали силовики. Фото: принтскрин видео, пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 51-летнего жителя дальневосточной столицы, который подозревает в поджоге пункта полиции. Все произошло 15 июля на Сахалинской, 56. Предполагаемый виновник оказался ранее судимым и вину отрицать не стал, подчеркнули в пресс-службе краевого УМВД.

Очаг возгорания ликвидировали спасатели, к счастью, никто не пострадал. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», правоохранители чудом успели спастись из горящего здания, огонь уничтожил несколько помещений.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Пока что мужчина в изоляторе временного содержания. Его мотив в полиции не раскрыли. Уже судимый ранее фигурант дела, считают следователи, залил в замочную скважину бензин, а также положил возле входной двери автомобильные покрышки, которые поджег в 4 часа утра. К несчастью, в это время в здании сверхурочно работали двое участковых.

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