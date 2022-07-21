В Приморье руководитель фирмы похитила почти 3 миллиона рублей должников по коммуналке

В Приморье директор фирмы похитила деньги абонентов, которые они вносили за долги по коммунальным услугам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Находке перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в особо крупном хищении. Женщина присвоила себе деньги, которые люди вносили в счет задолженности по абонентской плате.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, с 2015 по 2016 год она работала руководителем предприятия, которое оказывало жителям Приморья коммунальные услуги. Пострадавшими оказались клиенты компании, у которых была задолженность по оплате.

Люди вносили деньги за долги и получали от директора квитанцию об оплате, однако затем подозреваемая не вносила наличные в кассу и не оформляла необходимые документы. Всего за 15 месяцев своих махинаций женщина успела присвоить больше 2 миллионов 686 тысяч рублей, причинив тем самым предприятию ущерб в особо крупном размере.

Когда все вскрылось, 48-летнюю подозреваемую задержали и завели на нее уголовное дело о хищении. Материалы расследования направили в суд, который и вынесет ей приговор. За свои аферы жительнице Находки грозит до 10 лет колонии.

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